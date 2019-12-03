«Пять бригад и восемь единиц спецтехники»: специалисты устраняют порыв на теплосетях в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-03T14:27:50+03:00

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В Ижевске устраняют порыв на теплосетях в районе Летнего сада на улице Горького. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Удмуртские коммунальные системы».

- На месте работают 5 бригад и 8 единиц спецтехники. Работы не повлияли на теплоснабжение города, в жилых домах не было отключения тепла. Под ограничением тепла находится только два учреждения соцсферы - школа искусств на Горького, 78 и Национальный театр на Горького, 73, а также 7 прочих зданий. Завершить работы планируется до 22:00 3 декабря, - сообщает пресс-служба.

Фото: Ульяна Колмогорова

Также по информации пресс-службы компании, трубопровод на поврежденном участке введен в эксплуатацию в 1961 году. Плановые гидравлические испытания участка проводились в мае 2019 года.

Фото: Ульяна Колмогорова

В связи с проведением работ временно ограничено движение транспорта по улице Горького, в районе Летнего сада, по направлению в центр. Движение троллейбусов №№ 6 и 9 из Металлурга в центр пока не осуществляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU