Сторожу турбазы в Удмуртии, у которого закончились продукты, помогли вернуться в город

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-03T14:43:34+03:00

Так как лед еще не до конца встал, мужчина не смог самостоятельно вернуться

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3 декабря сводный экипаж Сарапульского отделения ОСВОД Удмуртии помог сторожу турбазы вернуться в Сарапул. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД республики.

- На одном из островов на реке Кама есть турбаза. Сторожа завезли туда по воде еще две недели назад, но у него закончились продукты и вода. А так как лед еще не установился, до мужчины было не добраться. В связи с этим представители собственника базы обратились за помощью, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба ОСВОД Удмуртии

ОСВОДовцы и инспекторы отделения «Центр ГИМС МЧС РФ по Удмуртии» прибыли на остров и доставили сторожа в Сарапул.

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ИСТОЧНИК KP.RU