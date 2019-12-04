2019-12-04T10:59:49+03:00
Происшествия

Мошенник обманным путем похитил у жителей Удмуртии почти 250 тысяч рублей

Он представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Удмуртии в полицию обратился 57-летний местный житель с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчине позвонил на телефон неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее мошенник рассказал, что к карте мужчины кто-то пытается подключиться. Чтобы сохранить деньги, нужно снять их и перевести на другой счет. Поверив звонившему, потерпевший перевел на неизвестный счет 124 тысячи рублей. В тот же день жертвой мошенника стал еще один житель республики. По той же схеме у него было похищено 115 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Полицейскими установлено, что потерпевшим звонили с одного номера телефона, который зарегистрирован в Московской области. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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