Численность населения в Удмуртии продолжает снижаться

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-04T11:03:57+03:00

За 10 месяцев 2019 года численность населения уменьшилась на 4655 человек

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В Удмуртии продолжает снижаться численность населения. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения республики составляла 1507,4 тысячи человек, в том числе городского - 994,4 тысячи человек и сельского - 513 тысяч человек. За 10 месяцев 2019 года убыль составила 4655 человек.

При этом за представленный период родился 12 361 ребенок (на 1641 меньше, чем в 2018 году), умерло 15055 человек (на 195 человек меньше, чем в прошлом году).

Также с начала года в Удмуртию прибыл 11101 человек, и выбыло за ее пределы 13062 человека. Миграционная убыль составила 1961 человек.

С начала 2019 года было зарегистрировано 6950 браков (на 533 меньше, чем в прошлом году), число разводов составило 3602.

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ИСТОЧНИК KP.RU