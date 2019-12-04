Как продвигается работа по строительству школы на улице Берша в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-04T13:45:27+03:00

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3 декабря, во вторник, в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» был министр строительства и ЖКХ Удмуртии Дмитрий Сурнин. Он ответил на вопросы слушателей, один из которых касался строительства долгожданной школы на улице Берша.

- Что касается школы на улице Берша. Там ведутся уже далеко не земляные работы, на данный момент строится 3-й этаж. В этом году должны быть готовы кровля и окна, запущено отопление. На следующий год планируем сдать работы по внутреннему оснащению и по благоустройству прилегающих территорий. В конце июля работы должны завершиться, но после этого еще будет работа по лицензированию школы, - рассказал Дмитрий Сурнин.

Министр строительства УР Дмитрий Сурнин сообщил, ветхое жилье в поселке Машиностроитель будет расселено с 2023 по 2025 годы 00:00 00:00

Напомним, школу планировали сдать еще в 2018 году (подробнее), но ее строительство началось в феврале 2019 года (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU