Молодого человека из Удмуртии задержали за кражу у водителя такси

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-04T11:46:37+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего неработающего жителя Завьяловского района, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, вечером подозреваемый вызвал такси, чтобы доехать из Ижевска до места проживания. Во время поездки он похитил у водителя портмоне, в котором были банковские карты и деньги. В последующем злоумышленник расплачивался картами в торговых заведениях, - сообщает пресс-служба.

В ходе обыска дома подозреваемого, было обнаружено похищенное имущество. На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU