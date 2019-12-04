2019-12-04T11:46:37+03:00
Происшествия

Молодого человека из Удмуртии задержали за кражу у водителя такси

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего неработающего жителя Завьяловского района, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, вечером подозреваемый вызвал такси, чтобы доехать из Ижевска до места проживания. Во время поездки он похитил у водителя портмоне, в котором были банковские карты и деньги. В последующем злоумышленник расплачивался картами в торговых заведениях, - сообщает пресс-служба.

В ходе обыска дома подозреваемого, было обнаружено похищенное имущество. На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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