2019-12-04T16:04:05+03:00
Общество

Строительство кольцевого водопровода в восточной части Ижевска завершится 15 декабря

На данный момент уже уложено 2,4 км труб
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске 15 декабря завершится строительство кольцевого водопровода в восточной части города. Об этом сообщает пресс-служба города.

- На данный момент подрядчики проводят работы в районе улиц Камбарская – Союзная. Сейчас уже уложены 2,4 км труб. На следующей неделе планируется приступить к испытанию на герметичность, - сообщает пресс-служба.

Общая протяженность нового водопровода составляет 3,6 км. Стоимость проекта - более 63 млн рублей, из них 21 млн рублей направлен из федерального бюджета, 40 млн рублей - средства регионального бюджета и 1,95 млн рублей – городского. Срок службы таких труб - более 50 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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