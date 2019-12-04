СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-04T16:41:57+03:00

Результаты будут озвучены на чемпионате мира в марте 2020 года

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Вместе с Алиной за это звание будут бороться Алена Косторная и Евгения Медведева. Онлайн-голосование среди болельщиков, журналистов и специалистов ISU проходит с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года. После этого опубликуют шорт-лист из трёх финалистов. Окончательное решение примет звёздное жюри. Церемония вручения премий состоится 22 марта 2020 года в Монреале в ходе гала-концерта чемпионата мира.

За награду «Самый зрелищный номер» и «Лучший костюм» поборется чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева.

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Алина Загитова показательный номер .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

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ИСТОЧНИК KP.RU