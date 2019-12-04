Как ижевчанам подготовить своего домашнего питомца к морозам?
4 декабря в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) ветеринары Светлана Максимова и Виктория Чазова рассказали, как защитить домашних питомцев в холодную погоду.
- Первый симптом при переохлаждении - легкая дрожь. Всего выделяют три степени переохлаждения. Первая - это оледенение кожного покрова, вторая степень - посинение ушек, заторможенность в движениях и третья степень - температура тела падает на 3-4 градуса - в этом случае животное обязательно нужно отнести в тепло и попытаться напоить теплой водой с глюкозой, - рассказали ветеринары о признаках переохлаждения домашних питомцев.
Как подготовить домашнего питомца к морозам?
Также гости в эфире рассказали, на самом ли деле одежда для собак и кошек поможет им согреться и что делать, чтобы реагент на дорогах не разъедал лапы животных.
Полный эфир можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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