Как ижевчанам подготовить своего домашнего питомца к морозам?

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-04T17:04:11+03:00

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4 декабря в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) ветеринары Светлана Максимова и Виктория Чазова рассказали, как защитить домашних питомцев в холодную погоду.

- Первый симптом при переохлаждении - легкая дрожь. Всего выделяют три степени переохлаждения. Первая - это оледенение кожного покрова, вторая степень - посинение ушек, заторможенность в движениях и третья степень - температура тела падает на 3-4 градуса - в этом случае животное обязательно нужно отнести в тепло и попытаться напоить теплой водой с глюкозой, - рассказали ветеринары о признаках переохлаждения домашних питомцев.

Как подготовить домашнего питомца к морозам? 00:00 00:00

Также гости в эфире рассказали, на самом ли деле одежда для собак и кошек поможет им согреться и что делать, чтобы реагент на дорогах не разъедал лапы животных.

Полный эфир можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Узнали, когда завершится строительство кольцевого водопровода в восточной части Ижевска.

- Министр строительства Удмуртии прокомментировал остановку лифтов в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU