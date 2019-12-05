«Смертельный удар»: жителя Удмуртии осудили за смерть сожительницы
В Удмуртии вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в смерти сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что в один из дней марта 2019 года обвиняемый выпивал у себя дома с сожительницей. В ходе празднования между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в больнице в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, - сообщает ведомство.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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