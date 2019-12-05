За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов
В Ижевске за 11 месяцев 2019 года произошло более 350 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.
- Треть ДТП произошла в темное время суток, а каждый второй наезд на пешехода был совершен на пешеходном переходе, - сообщает ведомство.
Сотрудники отдела ГИБДД призывают пешеходов быть предельно внимательными при переходе дороги и не выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности. Перед началом движения необходимо снять капюшон, вынуть наушники и обратить пристальное внимание на дорожную обстановку.
Водителям - учитывать погодные условия, дорожное покрытие, при подъезде к регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо снизить скорость, убедиться в отсутствии пешеходов и только после этого продолжить движение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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