«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики
В Ижевске ледовый городок на Центральной площади будет посвящен 100-летию государственности Удмуртии (0+). Об этом сообщил руководитель администрации главы республики Сергей Смирнов на круглом столе в медиагруппе «Центр» 5 декабря.
- Ледовый городок будет называться «Сказки земли удмуртской» и будет посвящен сказкам и некому фантастическому будущему. Основной Ледовый городок размещен на территории у Круглого фонтана (между КЦ «Россия» и ДК «Металлург»). Центральный объект – огромная скульптурная композиция – прогулочно-игровой комплекс, объединяющий четыре стороны света и делающий Удмуртию центром Вселенной, - сказал Сергей Смирнов.
Всего будет представлено 15 ледовых объектов, среди которых сюжетные входные группы, различные горки, лабиринты со стихами поэтов Удмуртии, детские лазалки-ловушки с персонажами сказок Удмуртии, скульптурные композиции для фотографирования.
Открытие городка и новой 20-метровой ёлки планируется на 27 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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