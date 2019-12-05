«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-05T15:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске ледовый городок на Центральной площади будет посвящен 100-летию государственности Удмуртии (0+). Об этом сообщил руководитель администрации главы республики Сергей Смирнов на круглом столе в медиагруппе «Центр» 5 декабря.

- Ледовый городок будет называться «Сказки земли удмуртской» и будет посвящен сказкам и некому фантастическому будущему. Основной Ледовый городок размещен на территории у Круглого фонтана (между КЦ «Россия» и ДК «Металлург»). Центральный объект – огромная скульптурная композиция – прогулочно-игровой комплекс, объединяющий четыре стороны света и делающий Удмуртию центром Вселенной, - сказал Сергей Смирнов.

Всего будет представлено 15 ледовых объектов, среди которых сюжетные входные группы, различные горки, лабиринты со стихами поэтов Удмуртии, детские лазалки-ловушки с персонажами сказок Удмуртии, скульптурные композиции для фотографирования.

Открытие городка и новой 20-метровой ёлки планируется на 27 декабря.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска раскритиковал дорожные службы за некачественную уборку снега.

Строительство ледового городка на Центральной площади Ижевска.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU