2019-12-06T07:08:50+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева заняла первое место после короткой программы на турнире в Хорватии

Произвольную программу фигуристки представят 6 декабря
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
Изменить размер текста:

Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии. Об этом сообщает портал sportur.ru.

После проката у Лизы 72,86 балла, второе место пока занимает белоруска Виктория Сафонова (64,35), третья - немка Николь Шотт (61,78).

Произвольную программу девушки представят 6 декабря.

Напомним, что турнир является финальным в серии из десяти соревнований Challenger по фигурному катанию в 2019 году. Соревнования, так же как и турниры серии Гран-при, позволяют набирать очки в мировом рейтинге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Алина Загитова выступит на финале Гран-при по фигурному катанию. Как оценивает ее шансы на победу известный фигурист.

- Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поборется сразу за несколько наград в народном голосовании.

Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на турнире в Хорватии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20-метровую ёлку в Ижевске купили на деньги, вырученные от сдачи металлолома
34-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса
Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей
Группа «Пицца», световое видеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники
Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Сотрудница банка в Ижевске стала жертвой мошенников
20-метровую ёлку в Ижевске начнут устанавливать 9 декабря
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики
За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов