Елизавета Туктамышева заняла первое место после короткой программы на турнире в Хорватии
Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии. Об этом сообщает портал sportur.ru.
После проката у Лизы 72,86 балла, второе место пока занимает белоруска Виктория Сафонова (64,35), третья - немка Николь Шотт (61,78).
Произвольную программу девушки представят 6 декабря.
Напомним, что турнир является финальным в серии из десяти соревнований Challenger по фигурному катанию в 2019 году. Соревнования, так же как и турниры серии Гран-при, позволяют набирать очки в мировом рейтинге.
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Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на турнире в Хорватии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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