Елизавета Туктамышева заняла первое место после короткой программы на турнире в Хорватии

СЕГОДНЯ 07:08 2019-12-06T07:08:50+03:00

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Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии. Об этом сообщает портал sportur.ru.

После проката у Лизы 72,86 балла, второе место пока занимает белоруска Виктория Сафонова (64,35), третья - немка Николь Шотт (61,78).

Произвольную программу девушки представят 6 декабря.

Напомним, что турнир является финальным в серии из десяти соревнований Challenger по фигурному катанию в 2019 году. Соревнования, так же как и турниры серии Гран-при, позволяют набирать очки в мировом рейтинге.

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Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на турнире в Хорватии.

ИСТОЧНИК KP.RU