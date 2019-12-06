Ижевчанин не повелся на уловки мошенника и сохранил свои деньги

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-06T11:28:26+03:00

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В Ижевске бдительный местный житель сохранил свои сбережения на банковской карте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 55-летнему мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что с его банковского счета пытаются похитить около 10 тысяч рублей. Чтобы предотвратить потерю денег ему нужно было сообщить номер карты и коды, которые он получит по смс. Ижевчанин проявил бдительность и не стал продолжать разговор, - сообщает пресс-служба.

Позже ему на телефон пришло сообщение с кодом, после этого неизвестный вновь позвонил и попросил назвать этот код. Потерпевший вновь повесил трубку и обратился в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «покушение на кражу с банковского счета».

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ИСТОЧНИК KP.RU