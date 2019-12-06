Жителя Удмуртии осудят за развратные действия в отношении несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-06T11:10:01+03:00

Потерпевшими признали двух девочек 10 и 14 лет

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии осудят 29-летнего местного жителя, которого обвиняют в развратных действиях и совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

- Установлено, что обвиняемый в соцсетях нашел несовершеннолетних девочек, с которыми в январе и апреле 2018 года переписывался на сексуальные темы. Указанные действия были совершены в отношении двух девочек 10 и 14 лет, - сообщает ведомство.

Переписку нашли родители потерпевших, после этого злоумышленник был установлен и задержан. Уголовное дело направлено в Можгинский районный суд Удмуртии. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Закон приняли с запозданием»: Что думают эксперты об обязательстве держать подвалы домов в Ижевске открытыми.

- Бдительный ижевчанин сохранил свои деньги на банковской карте. Как это ему удалось.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU