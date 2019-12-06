«Закон приняли с запозданием»: Что думают эксперты об обязательстве держать подвалы домов в Ижевске открытыми
4 декабря вступило в силу постановление, согласно которому «управляйки» в Ижевске обязаны держать открытыми продухи. «Комсомолка» узнала у наших экспертов, как они к этому относятся.
- Оставлять продухи открытыми полезно для того, чтобы в доме естественная вентиляция была и чисто из гуманных побуждений – кошкам будет где укрыться от холодов. Жильцам тоже плюс от такого соседства - животные помогают бороться с крысами, и это гораздо эффективнее, чем покупать на деньги жильцов крысиный яд, - сказал председатель городской общественной организации «Защита прав собственников ЖКХ» Алексей Меркушев.
По словам председателя «Объединения советов домов Удмуртии» Александра Евсеева, в предварительном проекте постановления обсуждали, что нужно оставлять отверстие 15x15. Но в итоговом тексте этого нет. А еще возникает вопрос: какой квартирой пожертвовать? Если под жильем будет открытый продух, то там будут холодные полы, - отметил председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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