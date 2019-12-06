Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-06T13:13:14+03:00

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В Удмуртии в ближайшие выходные ожидается теплая и ветреная погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

Также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, с усилением ветра. На дорогах прогнозируется снежный накат и гололедица.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 7 декабря температура днем -1…0 градусов, ночью -2…-1 градусов, небольшой снег.

В воскресенье, 8 декабря температура днем -3…-2 градуса, ночью -1…+1 градус, весь день дождь со снегом.

На следующей неделе будет тепло, похолодание придет только к концу недели, температура составит -5…-4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU