Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные
В Удмуртии в ближайшие выходные ожидается теплая и ветреная погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
Также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, с усилением ветра. На дорогах прогнозируется снежный накат и гололедица.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 7 декабря температура днем -1…0 градусов, ночью -2…-1 градусов, небольшой снег.
В воскресенье, 8 декабря температура днем -3…-2 градуса, ночью -1…+1 градус, весь день дождь со снегом.
На следующей неделе будет тепло, похолодание придет только к концу недели, температура составит -5…-4 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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