2019-12-06T13:14:50+03:00
Происшествия

28-летнего ижевчанина обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков

При задержании у него было обнаружено наркотическое вещество
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Удмуртии и управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике задержан 28-летний местный житель по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, при задержании у него было обнаружено и изъято наркотическое вещество массой более 72 граммов, приготовленное к сбыту. Также было установлено, что молодой человек является закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. На данный момент возбуждено уголовное дело, задержанный находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 по 15 лет.

Молодой человек рассказал, что закладку он забрал в одном из гаражных кооперативов. Сотрудники полиции в ходе обыска по указанному месту обнаружили наркотики массой почти 60 граммов. Владелец гаража был задержан, в его доме также были обнаружены вещества. По факту хранения запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какая погода ждет ижевчан на выходных? Прогноз уже на сайте.

- Сколько лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за развратные действия в отношении двух девочек.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Художник-дворник из Ижевска нарисовал на снегу Николая Гоголя и персонажа из его книги
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные
28-летняя девушка пострадала в ДТП в Ижевске
О брендах Удмуртии расскажет «Комсомолка»
Жителя Удмуртии осудят за развратные действия в отношении несовершеннолетних
«Закон приняли с запозданием»: Что думают эксперты об обязательстве держать подвалы домов в Ижевске открытыми
Ижевчанин не повелся на уловки мошенника и сохранил свои деньги
Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии вошел в топ-3 событий первых зимних выходных
20-метровую ёлку в Ижевске купили на деньги, вырученные от сдачи металлолома
Елизавета Туктамышева заняла первое место после короткой программы на турнире в Хорватии
34-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса
Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей
Группа «Пицца», световое видеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники
Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Сотрудница банка в Ижевске стала жертвой мошенников
20-метровую ёлку в Ижевске начнут устанавливать 9 декабря
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики
За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов