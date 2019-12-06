28-летнего ижевчанина обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-06T13:14:50+03:00

При задержании у него было обнаружено наркотическое вещество

Изменить размер текста: A A

В Ижевске в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Удмуртии и управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике задержан 28-летний местный житель по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, при задержании у него было обнаружено и изъято наркотическое вещество массой более 72 граммов, приготовленное к сбыту. Также было установлено, что молодой человек является закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. На данный момент возбуждено уголовное дело, задержанный находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 по 15 лет.

Молодой человек рассказал, что закладку он забрал в одном из гаражных кооперативов. Сотрудники полиции в ходе обыска по указанному месту обнаружили наркотики массой почти 60 граммов. Владелец гаража был задержан, в его доме также были обнаружены вещества. По факту хранения запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какая погода ждет ижевчан на выходных? Прогноз уже на сайте.

- Сколько лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за развратные действия в отношении двух девочек.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU