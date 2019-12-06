По факту гибели мужчины в пожаре в Удмуртии проводится доследственная проверка

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-06T16:19:34+03:00

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В Глазовском районе (Удмуртия) проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 67-летнего мужчины на месте пожара. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 5 декабря около 05:00 в одном из жилых домов в дереве Золотарево произошел пожар. На месте пожара обнаружено тело 67-летнего мужчины. Предположительно причина возгорания – неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения, - сообщает ведомство.

В рамках проверки опрошены односельчане и дочь погибшего, которые рассказали, что мужчина-пенсионер часто выпивал и постоянно курил в помещении. Следователем назначены экспертизы, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU