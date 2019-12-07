«Сегодня был адреналин»: Алина Загитова вторая после короткой программы на финале Гран-при

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-07T08:39:55+03:00

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В Турине фигуристки представили короткую программу в рамках финала Гран-при. По итогам соревнования олимпийская чемпионка Алина Загитова на промежуточном втором месте.

Спортсменка превосходно откатала короткую программу, чисто исполнила каскад тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель и тройной флип. Она показала свой лучший результат в этом сезоне – 79,60 балла. На первом месте Алена Косторная – 85,45 балла.

- Сегодня у меня был адреналин, который я долго ждала, и чуть-чуть ноги потрясывались. Когда адреналина нет, это не очень хорошо, а когда его много, то тоже не очень хорошо. Нужно серединку находить. Здесь я себя контролировала, на предыдущих этапах не всегда получалось, - цитирует Алину Загитову РИА спорт.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, фигуристки представят произвольную программу (подробнее).

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Алина Загитова короткая программа на финале Гран-при 2019.12.06.

ИСТОЧНИК KP.RU