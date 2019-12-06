Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировках перед финалом Гран-при чисто откатала короткую программу
Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировках перед финалом Гран-при чисто откатала короткую и произвольную программы. Об этом сообщает sport-express.ru.
Фигуристка чисто исполнила запланированный набор короткой программы: каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», двойной аксель и тройной флип сольно.
Спортсменки представят короткую программу на турнире в пятницу, 6 декабря, в 22:50 по местному времени, Алина будет выступать под шестым номером в своей группе. Произвольную программу болельщики смогут увидеть 7 декабря в 23:50.
Напомним, Алина Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Я не люблю когда обо мне много разговаривают…»: Алина Загитова дала откровенное интервью.
- Вот это да! Алина Загитова и ее собака Масару снимутся в нескольких эпизодах художественного фильма. Когда он выйдет на экраны и о чем он будет?
Алина Загитова покажет короткую программу в финале Гран-при по фигурному катанию.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»