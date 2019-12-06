2019-12-06T17:11:53+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировках перед финалом Гран-при чисто откатала короткую программу

Финал состоится 6 декабря в 22:50 по местному времени
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграмФото: инстаграм
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова на тренировках перед финалом Гран-при чисто откатала короткую и произвольную программы. Об этом сообщает sport-express.ru.

Фигуристка чисто исполнила запланированный набор короткой программы: каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», двойной аксель и тройной флип сольно.

Спортсменки представят короткую программу на турнире в пятницу, 6 декабря, в 22:50 по местному времени, Алина будет выступать под шестым номером в своей группе. Произвольную программу болельщики смогут увидеть 7 декабря в 23:50.

Напомним, Алина Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона.

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Алина Загитова покажет короткую программу в финале Гран-при по фигурному катанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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