2019-12-07T11:19:07+03:00
Общество

Более 1,6 тысяч граждан в Удмуртии с начала 2019 года нарушили миграционное законодательство

Всего было проведено 2896 проверок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии с начала 2019 года боле 1,6 тысяч граждан нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- С начала года проведено 2896 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Проверено почти 2400 мест пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, 167 торговых объектов, 220 строительных объектов, - сообщает пресс-служба.

В ходе проведенных проверок установлено, что 560 иностранных граждан и лиц без гражданства, 481 человек нарушили правила пребывания иностранных граждан, 227 иностранный работников привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность, 361 работодатель нарушил правила пользования иностранной рабочей силы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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