Более 1,6 тысяч граждан в Удмуртии с начала 2019 года нарушили миграционное законодательство

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-07T11:19:07+03:00

Всего было проведено 2896 проверок

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии с начала 2019 года боле 1,6 тысяч граждан нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- С начала года проведено 2896 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Проверено почти 2400 мест пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, 167 торговых объектов, 220 строительных объектов, - сообщает пресс-служба.

В ходе проведенных проверок установлено, что 560 иностранных граждан и лиц без гражданства, 481 человек нарушили правила пребывания иностранных граждан, 227 иностранный работников привлечены к ответственности за незаконную трудовую деятельность, 361 работодатель нарушил правила пользования иностранной рабочей силы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска рассказал о первой в городе площадки для выгула собак. Где она появится и когда.

- Алина Загитова чисто откатала короткую программу на финале Гран-при. Какое место она занимает, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU