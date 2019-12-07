2019-12-07T16:20:29+03:00
Происшествия

За грабеж в ижевском кафе задержали жителя Новгородской области

Возбуждено уголовное дело
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении жителя Новгородской области, которого обвиняют в похищении денег у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В одном из кафе Ижевска входе конфликта между двумя мужчинами. Обвиняемый избил посетителя кафе, после этого похитил у него 60 тысяч рублей и скрылся, - сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний неработающий, ранее судимый житель Новгородской области. Мужчину задержали по месту жительства, на данный момент он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело, теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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