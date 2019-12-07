За грабеж в ижевском кафе задержали жителя Новгородской области
В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении жителя Новгородской области, которого обвиняют в похищении денег у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В одном из кафе Ижевска входе конфликта между двумя мужчинами. Обвиняемый избил посетителя кафе, после этого похитил у него 60 тысяч рублей и скрылся, - сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний неработающий, ранее судимый житель Новгородской области. Мужчину задержали по месту жительства, на данный момент он находится в изоляторе временного содержания.
Возбуждено уголовное дело, теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Глава Ижевска рассказал о первой в городе площадки для выгула собак. Где она появится и когда.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»