Алина Загитова стала шестой в финале серии Гран-при по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-08T08:25:54+03:00

Болельщики смотрят в будущее с оптимизмом и говорят, что никогда не разлюбят свою королеву льда

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В субботу, 7 декабря, в Турине (Италия) состоялся финал серии Гран-при по фигурному катанию. Уроженка Ижевска Алина Загитова заняла шестое место, уступив первенство Алене Косторной (золото), Анне Щербаковой (серебро) и Александре Трусовой (бронза).

В произвольной программе Алина Загитова набрала 125.63 балла. Несмотря на чистое исполнение во время тренировки, на самом выступлении спортсменка упала, исполняя двойной аксель. Итоговый балл составил 205.23. Напомним, днем раньше Алина Загитова заняла второе место в короткой программе.

Несмотря на неудачу, болельщики поддержали свою любимицу.

- Ты просто катайся, Алина. Ты - Чемпионка, этого у тебя не отнять. Сердце плачет вместе с тобой! Все так же верю, все так же люблю. После черной полосы наступит белая! – написали они в соцсетях.

А вот другой комментарий:

- Я считаю, что ничего страшного не произошло. В карьере каждого спортсмена есть крайне неудачные выступления, которые становятся его личным дном. Вот и у Алины сегодня случилось свое. Но это дно, от которого отталкиваются, чтобы достичь новых высот. Так что все наладится.

Разделяет это мнение и серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух. В интервью ТАСС он сказал:

- Алина Загитова - олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира, это человек, влюбивший в себя миллионы россиян и очень много сделавший для популяризации фигурного катания. И это будет с ней всегда. Она продолжает спортивную карьеру и показывает, что по-прежнему находится в строю и соревнуется.

В воскресенье, 8 декабря, в 16:55 по московскому времени Алина Загитова представит показательный номер.

Произвольная программа Алины Загитовой в финале Гран-при по фигурному катанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU