Уроженка Ижевска Алина Загитова снимется в фильме вместе со своей собакой
Алина Загитова и ее собака Масару снимутся в нескольких эпизодах фильма «Пальма» (6+), который выйдет в июле 2021. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на Sunuspro и группа фанатов фигуристки «ВКонтакте».
Съемки будут проходить в России и Японии. Режиссер фильма - Александр Домогаров-младший, действие будет происходить в СССР 1970-х годов.
Фильм будет посвящен собаке по кличке Пальма, которую хозяин оставил в аэропорту.
-Со временем она становится своеобразным символом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его обитателей. Одновременно в аэропорт прилетает 9-летний Коля. У мальчика погибла мама, и теперь его будет воспитывать отец, пилот Вячеслав Лазарев, прежде не знавший о существовании сына. Между двумя одинокими существами – Пальмой и Колей – сразу же возникает дружба, - говорится в сообществе фанатов Алины Загитовой.
Напомним, ранее Алина Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour.
Алина Загитова спортсменка года GLAMOUR 2019.11.12 .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice
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ИСТОЧНИК KP.RU
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