2019-12-09T06:29:45+03:00
Спорт

Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмы

Фигуристка поблагодарила болельщиков за поддержку
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: nstagram.com/azagitova/Фото: nstagram.com/azagitova/
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В воскресенье, 8 декабря, Олимпийская чемпионка Алина Загитова была вынуждена отказаться от показательного выступления в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине. Причиной стала травма ноги, которую спортсменка получила накануне.

Напомним, в короткой программе фигуристка из Ижевска заняла второе место, но по итогам произвольной стала всего лишь шестой, уступив первенство другим россиянкам. Во время выполнения двойного акселя она неудачно упала на лед. Произвольную программу Алина Загитова, несмотря на травму, завершила, но с показательных выступлений снялась.

В своем «Инстаграме» фигуристка сердечно поблагодарила болельщиков.

- Вот и закончился финал Гран-при. Не все получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире, - написал она. - Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «Алина» и российские флаги - это невероятно - я слышала всех вас. Для меня ваша любовь - дороже золота. Вы лучшие, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперед.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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