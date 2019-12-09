Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмы

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-09T06:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 8 декабря, Олимпийская чемпионка Алина Загитова была вынуждена отказаться от показательного выступления в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине. Причиной стала травма ноги, которую спортсменка получила накануне.

Напомним, в короткой программе фигуристка из Ижевска заняла второе место, но по итогам произвольной стала всего лишь шестой, уступив первенство другим россиянкам. Во время выполнения двойного акселя она неудачно упала на лед. Произвольную программу Алина Загитова, несмотря на травму, завершила, но с показательных выступлений снялась.

В своем «Инстаграме» фигуристка сердечно поблагодарила болельщиков.

- Вот и закончился финал Гран-при. Не все получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире, - написал она. - Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «Алина» и российские флаги - это невероятно - я слышала всех вас. Для меня ваша любовь - дороже золота. Вы лучшие, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алина Загитова стала шестой в финале серии Гран-при по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Алина Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона

Вот это да! Алина Загитова и ее собака Масару снимутся в нескольких эпизодах художественного фильма. Когда он выйдет на экраны и о чем он будет?

ИСТОЧНИК KP.RU