У сотрудницы одного из банков Ижевска мошенники похитили 43 тысячи рублей
В полицию поступило сообщение от жительницы Ижевска, у которой похитили с банковской карты 43 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- 22-летняя сотрудница одного из банков города сообщила, что ей позвонил неизвестный и сказал, что с ее счета пытаются похитить деньги. Поверив в это, девушка сообщила данные карты и пин-код. После этого с ее счета было списано 43 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейские принимают меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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