2019-12-09T11:22:40+03:00
Общество

У сотрудницы одного из банков Ижевска мошенники похитили 43 тысячи рублей

Неизвестный ей сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В полицию поступило сообщение от жительницы Ижевска, у которой похитили с банковской карты 43 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 22-летняя сотрудница одного из банков города сообщила, что ей позвонил неизвестный и сказал, что с ее счета пытаются похитить деньги. Поверив в это, девушка сообщила данные карты и пин-код. После этого с ее счета было списано 43 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейские принимают меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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