Жителя Удмуртии осудили за организацию наркопритона
В Удмуртии осудили 44-летнего жителя Воткинска, который обвинялся в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда.
- Установлено, что подсудимый разрешал наркозависимым в своей квартире употреблять наркотики и находиться там в состоянии наркотического опьянения, - сообщает пресс-служба.
В судебном заседании мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно, с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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