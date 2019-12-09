Жителя Удмуртии осудили за организацию наркопритона

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-09T10:00:10+03:00

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину

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В Удмуртии осудили 44-летнего жителя Воткинска, который обвинялся в систематическом предоставлении помещений для потребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда.

- Установлено, что подсудимый разрешал наркозависимым в своей квартире употреблять наркотики и находиться там в состоянии наркотического опьянения, - сообщает пресс-служба.

В судебном заседании мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно, с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU