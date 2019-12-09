В результате столкновения грузовика и «легковушки» в Удмуртии погиб человек

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-09T12:39:03+03:00

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В Удмуртии 7 декабря, на 264 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 32-летний водитель грузовика «Вольво» при обгоне вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада Приора», за рулем которой был 33-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водителя «Лады» с травмами отвезли в больницу, где в последствии он скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU