В результате столкновения грузовика и «легковушки» в Удмуртии погиб человек
В Удмуртии 7 декабря, на 264 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 32-летний водитель грузовика «Вольво» при обгоне вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада Приора», за рулем которой был 33-летний мужчина, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водителя «Лады» с травмами отвезли в больницу, где в последствии он скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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