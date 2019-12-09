2019-12-09T16:46:09+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева и Елена Радионова представили танец по мотивам мультфильма «Холодное сердце 2»

Вторая часть мультфильма вышла в начале ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Чемпионки мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и Елена Радионова предстали в образах героинь диснеевского мультфильма «Холодное сердце 2». Видео опубликовала Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграм».

- Теперь мы с Леной Родионовой — Анна и Эльза из фильма «Холодное сердце 2». Вот такой волшебный номер мы подготовили к выходу продолжения любимой истории, - подписала видео Лиза. Елена Радионова в свою очередь написала ответный комментарий: - Мы с Лизой впервые катались вместе, но на льду чувствовали себя настоящими сестрами. Иначе мы не смогли бы передать настроение Эльзы и Анны. Но мы уверены, что у нас все получилось.

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Российские фигуристки посвятили танцевальный номер анимационному фильму Disney Холодное сердце 2 .Елизавета Туктамышева и Елена Радионова в образах Эльзы и Анны, главных героинь нового анимационного приключения Disney, рассказали на льду историю непростых, но очень крепких отношений двух сестер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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