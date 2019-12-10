2019-12-10T06:00:13+03:00
Общество

Пешеходный переход на улице Рупасова в Ижевске стал регулируемым

Там установили 2 светофора
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске появился регулируемый пешеходный переход на ул. Рупасова на перекрестке улиц Рупасова и Молодежная (со стороны разворотного кольца троллейбусов). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

- Работы выполнены в рамках текущего содержания дорог за счёт средств местного бюджета. Здесь были установлены 2 светофора для пешеходов, которые начали работать с конца ноября, - говорится в сообщении.

Кроме того, оборудованы подходы, установлены соответствующие дорожные знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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