2019-12-10T10:10:19+03:00
Общество

На двух трассах Удмуртии появится освещение

Распоряжения опубликованы на сайте главы и правительства республики
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: obyektiv.pressФото: obyektiv.press
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Правительство Удмуртии проведет торги и заключит госконтракты по установке, обслуживанию и содержанию освещения на трассах Ижевск -Ува км 35+400 — км 35+800 и Завьялово-Каменное км 3+900 - 5+500 на 2019-2023 годы. Такие распоряжения опубликованы на сайте главы и правительства республики.

Предельный объем средств на оплату контрактов составит 2,89 млн руб. и 6,16 млн руб. соответственно. Срок окончания работ - 31 декабря 2023 года.

Отметим, что финансирование контракта по трассе Ижевск - Ува в 2019 году отсутствует, в 2020 году оно составит 2,15 млн руб., в 2021, 2022 и 2023 - по 245,97 тыс. руб. ежегодно. Оплата контракта по трассе Завьялово - Каменное в 2019 году также отсутствует, в 2020 году она составит 5,16 млн руб., в 2021,2021 и 2023 - по 335,62 тыс. руб. в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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