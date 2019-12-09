Почти 19 млн рублей заплатят нарушители паспортно-визового режима в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-09T10:08:22+03:00

Всего за прошедший период 2019 года составлен 10181 протокол о правонарушениях

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В Удмуртии за нарушения паспортно-визового режима наложены штрафы на сумму 18 млн 831 тысяча рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Всего за прошедший период 2019 года составлен 10 181 протокол об административных нарушениях. Из них: проживание без паспорта (4169 человек), за проживание без регистрации (388 человек) и за небрежное хранение паспорта (5498 человек), - сообщает ведомство.

На данный момент взыскано штрафов на сумму 11 млн 787 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU