2019-12-10T07:08:40+03:00
Общество

Почти 2000 водителей Ижевска попались пьяными за рулем с начала года

Из них каждый девятый не имел права управления
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Влад КОМЯКОВФото: Влад КОМЯКОВ
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За 11 месяцев 2019 года почти 2000 водителей Ижевска попались пьяными за рулем.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, из них каждый девятый - не имел права управления. Все водители привлечены к административной ответственности.

Отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску напоминает водителям, что в соответствии п. 2.7 ПДД России «водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

В случае совершения данного правонарушения, а равно отказа от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и одновременное лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или же повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусматривается наступление уголовной ответственности согласно нормам ст. 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному законодательству»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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