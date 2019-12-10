В онкодиспансере Удмуртии появится аппаратура для лучевой терапии
Республиканский онкологический диспансер Удмуртии закупит современное оборудование для лучевой терапии, Об этом сообщается на сайте RosTender.info.
Всего в списке аппаратуры два ускорительных комплекса с мультилифколлиматорами (один стоит 165 млн рублей, другой - 140 млн рублей).
Также в центре будет работать система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D, информационно-управляющая система с функцией получения диагностических данных для топометрии, дозиметрическая аппаратура для абсолютной и относительной дозиметрии и другое оборудование.
Отметим, что за весь комплекс аппаратуры медучреждение готово заплатить поставщику 400 млн рублей. Заявки принимают до 25 декабря, а итоги подведут 26 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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