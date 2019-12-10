СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-10T09:55:55+03:00

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Хоккейная команда «Ижсталь» обыграла команду из Пензы со счетом 2:4. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первая шайба была забита сопернику уже на 13-й минуте. После этого хозяева льда забили ответный гол. Во втором периоде сталевары забили три гола, а в третьем периоде соперник в меньшинстве забросил последнюю шайбу во встрече.

- Хочу поздравить свою команду и болельщиков Ижевска с победой. Игра мне понравилась - высокие скорости, обилие борьбы. Тщательно готовились, знали, что со стороны соперника будет натиск на протяжении всех трех периодов и хотели противопоставить ему свою игру. Где-то получилось. Третий период немного смазался, в большинстве за четыре минуты пропустили гол, занервничали, но вовремя успокоились и довели матч до победы, - сказал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

По итогу игры макет автомата АК-47 вручен Артему Рожковскому, оформившему сегодня дубль.

ХК "Ижсталь" обыграла команду из Пензы .В победной раздевалке команда Ижсталь определила лучшего игрока матча. Макет автомата АК-47 вручен Артему Рожковскому, оформившему сегодня дубль.

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ИСТОЧНИК KP.RU