2019-12-10T10:04:55+03:00
Общество

Руководство одной из компаний Ижевска не выплачивало зарплату

Задолженность составила более 60 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы сотруднику коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- В период с мая по сентябрь 2019 года руководство одной из компаний Ижевска не выплачивало зарплату 58-летнему слесарю механосборочных работ, сумма долга составила 63,6 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела следователи опросили работничков организации, решается вопрос о выемке документации. В результате принятых следствием мер директор организации полностью погасил задолженность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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