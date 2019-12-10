Руководство одной из компаний Ижевска не выплачивало зарплату
В Ижевске возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы сотруднику коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
- В период с мая по сентябрь 2019 года руководство одной из компаний Ижевска не выплачивало зарплату 58-летнему слесарю механосборочных работ, сумма долга составила 63,6 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела следователи опросили работничков организации, решается вопрос о выемке документации. В результате принятых следствием мер директор организации полностью погасил задолженность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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