2019-12-10T11:50:51+03:00
Происшествия

Под предлогом снятия порчи мошенница похитила у пенсионерки из Ижевска золотые украшения

Цыганка сообщила, что на сына потерпевшей навели порчу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске задержали цыганку, которая под предлогом снятия порчи похитила у пенсионерки золотые украшения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что вечером пенсионерка пустила в квартиру цыганку, которая рассказала, что на сына потерпевшей навели порчу, и предложила ее снять с помощью заклинания. Злоумышленница попросила лист бумаги и кофе, хозяйка принесла. Для успешного исхода обряда женщине нужно было заплатить, но так как у нее не оказалось нужной суммы, она отдала 40 тысяч рублей и золотые украшения, оставшиеся деньги она должна была отдать через два дня, - сообщает ведомство.

Но как только цыганка ушла, женщина поняла, что ее обманули. После обращения в полицию 58-летнюю подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска. Деньги у нее были изъяты, также удалось установить, что украшения она сдала в ломбард.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Мошенница находится в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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