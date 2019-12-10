2019-12-10T14:23:56+03:00
Общество

Кредитный портфель ВТБ в Удмуртии превысил 39 млрд рублей

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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Удмуртской Республике за девять месяцев 2019 года вырос на 13%, до 39,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц банка за три квартала текущего года составил более 47,4 млрд рублей.

Наибольший прирост зафиксирован в розничном сегменте. Кредитный портфель физлиц вырос с начала года на 18% и составил 21,7 млрд рублей. Основную долю в нем занимают кредиты наличными – 10,6 млрд рублей (+27% к началу года) и ипотека – 8,5 млрд (+14%). Портфель привлеченных средств населения с начала года вырос на 17% - до 28 млрд рублей.

За отчетный период банк выдал кредитов населению региона на сумму 7,7 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем продаж кредитов наличными увеличился на 12%, до 4,7 млрд рублей, ипотеки – на 8%, до 2,2 млрд рублей.

Положительную динамику продемонстрировал и корпоративный бизнес ВТБ.Кредитный портфель по данному направлению составил 17,9 млрд рублей, увеличившись за девять месяцев 2019 года на 9%. Портфель в сегменте среднего и малого бизнеса за отчетный период увеличился на 20%, до 6,1 млрд рублей

Значительный рост в корпоративном направлении также достигнут в документарном бизнесе. Общий гарантийный портфель за девять месяцев 2019 года увеличился на 44%, до 7,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юр. лиц на отчетную дату составил 19,4 млрд рублей.

За девять месяцев текущего года банк активно развивал зарплатные проекты. Новыми клиентами ВТБ стали более 15 тысяч сотрудников компаний республики. Портфель зарплатных карт банка в регионе вырос на 7%, до 62 тысяч штук.

«ВТБ активно содействует развитию бизнеса региона и укрепляет свои позиции на рынке банковских услуг для населения. Оба направления, розничное и корпоративное, сейчас демонстрируют восходящий тренд. И мы делаем все возможное, чтобы оправдать доверие клиентов – продолжаем развивать и совершенствовать наши продукты, услуги, и клиентский сервис, чтобы их взаимодействие с банком было максимально комфортным и удобным. Наша цель — стать банком первого выбора для местных жителей и ижевского бизнеса», — комментирует Екатерина Шумкова, управляющий ВТБ в Удмуртской Республике.

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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