2019-12-10T17:21:15+03:00
Спорт

Министр спорта Удмуртии об отстранении спортсменов России: «Рано говорить, что всё пропало»

Решение было принято 9 декабря 2019 года
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
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Фото: АрхивФото: Архив
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Российских спортсменов лишили права выступать на международных соревнованиях в течение четырех лет. Также Россия не сможет проводить у себя крупные международные турниры и подавать новые заявки Информация о решение появилась 9 декабря 2019 года.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии прокомментировал ситуацию.

- Рано говорить, что всё пропало – это в любом случае не так. У нас очень большие ресурсы тратятся на поддержание спорта высших достижений, что, конечно, важно. Но если сейчас часть этих ресурсов будет перенаправлена на развитие массового спорта, на строительство спортсооружений, проведений внутренних соревнований, то, думаю, из этой проблемы можно вынести, наоборот, определенные преимущества. И через 4 года мы можем вернуться на международную арену обновленными, совершенно с новым уровнем и спортивной базы, и уровнем спортсменов и вовлечением граждан в спорт, - рассказал Александр Варшавский.

При этом Александр Варшавский заявил о сохранении финансовой поддержки удмуртских спортсменов и готовности принять в нашем регионе дополнительные соревнования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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