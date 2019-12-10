2019-12-10T18:18:49+03:00
Общество

«Псевдобар» по улице Удмуртской в Ижевске закрыли

Там незаконно продавали алкоголь
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске магазин по улице Удмуртская «Точка Пи» закрыли по заявлению прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Проверка прокуратуры показала, что в магазине под видом оказания услуг общественного питания ночью продавали алкоголь. Также установлено, что деятельность предпринимателя не связана с общественным питанием, поэтому помещение является магазином и продавать алкоголь ночью запрещено, - сообщает пресс-служба.

По результатам проверки, прокурор направил иск в суд о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 10:00. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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