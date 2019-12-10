«Псевдобар» по улице Удмуртской в Ижевске закрыли

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-10T18:18:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске магазин по улице Удмуртская «Точка Пи» закрыли по заявлению прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Проверка прокуратуры показала, что в магазине под видом оказания услуг общественного питания ночью продавали алкоголь. Также установлено, что деятельность предпринимателя не связана с общественным питанием, поэтому помещение является магазином и продавать алкоголь ночью запрещено, - сообщает пресс-служба.

По результатам проверки, прокурор направил иск в суд о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 10:00. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это да! Ижевский театр «Молодой человек» получил престижную премию. Подробнее.

- С 1 июля 2020 года в Ижевске тариф на воду и водоотведение повысится в среднем на 5 рублей. Подробнее.

- Возможно, всем полюбившаяся торговая сеть «Ижтрейдинг» останется в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU