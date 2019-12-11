Жители Ижевска смогут поздравить всех с Новым годом с экрана на центральной площади
Запись поздравления жителей Ижевска покажут на большом экране на центральной площади. Поздравления принимаются до 20 декабря.
Что нужно сделать, чтобы вас увидел весь Ижевск:
- снять видеопоздравление с Новым годом дружной компанией
- камеру обязательно расположить горизонтально
- видео должно длиться не больше минуты
- поздравления и пожелания должны быть адресованы всей республике
- Костюмы, творческий подход и новогоднее настроение приветствуются
Готовое видео надо отправить нам на почту: adam@mgcentr.ru до 20 декабря. Лучшие ролики покажут в новогоднюю ночь на большом экране. (0+).
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Запиши видеопоздравление с Новым годом - попади на большой экран на центральной площади в Ижевске .
ИСТОЧНИК KP.RU
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