2019-12-11T09:28:54+03:00
Общество

Жители Ижевска смогут поздравить всех с Новым годом с экрана на центральной площади

Поздравление можно отправить до 20 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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Запись поздравления жителей Ижевска покажут на большом экране на центральной площади. Поздравления принимаются до 20 декабря.

Что нужно сделать, чтобы вас увидел весь Ижевск:

- снять видеопоздравление с Новым годом дружной компанией

- камеру обязательно расположить горизонтально

- видео должно длиться не больше минуты

- поздравления и пожелания должны быть адресованы всей республике

- Костюмы, творческий подход и новогоднее настроение приветствуются

Готовое видео надо отправить нам на почту: adam@mgcentr.ru до 20 декабря. Лучшие ролики покажут в новогоднюю ночь на большом экране. (0+).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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Запиши видеопоздравление с Новым годом - попади на большой экран на центральной площади в Ижевске .

ИСТОЧНИК KP.RU

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