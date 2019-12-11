У жителя Удмуртии похитили почти 60 тысяч рублей под предлогом выплаты выигрыша в лотерее

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-11T10:01:58+03:00

Неизвестный сообщил потерпевшему, что он выиграл 420 тысяч рублей

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У жителя Воткинска (Удмуртия) мошенники похитили почти 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 41-летний потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и рассказал, что номер телефона мужчины участвовал в онлайн-лотерее и он выиграл 420 тысяч рублей. Чтобы забрать деньги, потерпевшему надо было оплатить налоговый сбор и комиссию за перевод. Мужчина перевел 56 600 рублей на неизвестный счет, - сообщает пресс-служба.

После этого организаторы лотереи больше не выходили на связь. Мужчина обратился в полицию, на данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными при участии в различных конкурсах и общении с неизвестными людьми по телефону и в сети Интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU