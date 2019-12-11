В селе Октябрьский в Удмуртии временно отключат воду
В селе Октябрьский (Удмуртия) 12 декабря временно отключат воду. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» муниципальное образование «Завьяловский район».
- 12 декабря с 09:00 до 22:00 «Ижводоканал» проведет отключение участка водопровода на ул. Камбарская. Будут проводиться работы связанные с закольцовкой водоснабжения верхней зоны Ижевска, - говорится в сообщении.
Для всех жителей у магазина установят бочку с питьевой водой.
- Просьба подготовить запас воды на 1-2 суток, - также сообщается в группе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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