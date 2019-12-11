2019-12-11T08:56:01+03:00
Общество

В селе Октябрьский в Удмуртии временно отключат воду

Жителей попросили запастись водой на 1-2 суток
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В селе Октябрьский (Удмуртия) 12 декабря временно отключат воду. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» муниципальное образование «Завьяловский район».

- 12 декабря с 09:00 до 22:00 «Ижводоканал» проведет отключение участка водопровода на ул. Камбарская. Будут проводиться работы связанные с закольцовкой водоснабжения верхней зоны Ижевска, - говорится в сообщении.

Для всех жителей у магазина установят бочку с питьевой водой.

- Просьба подготовить запас воды на 1-2 суток, - также сообщается в группе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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