На улице Берша в Ижевске восстановили движение автобусов
В Ижевске на улице Берша восстановили движение автобусов №№26 и 79. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Движения не было из-за капитального ремонта дороги протяженностью 2 км, который проводился с 18 июня по 30 ноября. В ходе работ специалисты расширили проезжую часть, установлено новое освещение, обустроены четыре посадочные площадки с крытыми павильонами и заменены светофоры, - сообщает пресс-служба.
Объект сдан заказчику. Деньги на работу в размере 110 млн рублей были выделены из бюджета республики. Проезд для транспортных средств был открыт с 1 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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