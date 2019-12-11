2019-12-11T10:38:50+03:00
Общество

На улице Берша в Ижевске восстановили движение автобусов

Сейчас там ездят автобусы №26 и №79
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске на улице Берша восстановили движение автобусов №№26 и 79. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Движения не было из-за капитального ремонта дороги протяженностью 2 км, который проводился с 18 июня по 30 ноября. В ходе работ специалисты расширили проезжую часть, установлено новое освещение, обустроены четыре посадочные площадки с крытыми павильонами и заменены светофоры, - сообщает пресс-служба.

Объект сдан заказчику. Деньги на работу в размере 110 млн рублей были выделены из бюджета республики. Проезд для транспортных средств был открыт с 1 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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