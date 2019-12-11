В ночь с 11 на 12 декабря на дорогах Удмуртии ожидается гололедица

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-11T12:35:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в ночь с 11 на 12 декабря по информации регионального Гидрометцентра ожидается понижение температуры до -9 градусов и снег. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим выбирать с учетом состояния дорог, избегать маневрирования и резкого торможения. Пешеходам рекомендовано пользоваться световозвращающими элементами и учитывать, что гололед на дорогах увеличивает тормозной путь машин.

Так, 12 декабря, в четверг, температура днем −7…−6 градусов, ночью −7…−6 градусов, снег.

13 декабря, в пятницу, температура днем −8…−6 градусов, ночью −10…−9 градусов, малооблачно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На улице Берша в Ижевске восстановили движение автобусов.

- Ну вот, опять у жителя Удмуртии похитили деньги. Будьте внимательны.

ИСТОЧНИК KP.RU