2019-12-11T14:22:46+03:00
Происшествия

В одном из детских садов в Ижевске обнаружено тело годовалой девочки

Это произошло 10 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске в одном из детских садов обнаружено тело годовалой девочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 10 декабря 2019 года около 15:00 в одном из частных детских садов нашли годовалую девочку, воспитанницу сада, без признаков насильственной смерти, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования дела осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти ребенка. Следователи опрашивают персонал детского сада. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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