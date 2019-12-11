17-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве сверстника
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Глазова, которого обвиняют в убийстве сверстника. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
- По данным следствия, обвиняемый и потерпевший учились в одном колледже. 8 декабря 2019 года около 20:00 пьяный потерпевший с группой сверстников пришел к дому обвиняемого, чтобы разрешить конфликт. Обвиняемый так же был пьян, он вышел на улицу с ножом и ударил в живот потерпевшего, - сообщает пресс-служба.
В результате полученного ранения молодой человек скончался по дороге в больницу. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все очевидцы преступления, допрашиваются родители, преподаватели колледжа.
Назначены необходимые экспертизы, обвиняемый находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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