2019-12-11T15:30:04+03:00
Происшествия

17-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве сверстника

Молодые люди решили выяснить отношения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Глазова, которого обвиняют в убийстве сверстника. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, обвиняемый и потерпевший учились в одном колледже. 8 декабря 2019 года около 20:00 пьяный потерпевший с группой сверстников пришел к дому обвиняемого, чтобы разрешить конфликт. Обвиняемый так же был пьян, он вышел на улицу с ножом и ударил в живот потерпевшего, - сообщает пресс-служба.

В результате полученного ранения молодой человек скончался по дороге в больницу. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все очевидцы преступления, допрашиваются родители, преподаватели колледжа.

Назначены необходимые экспертизы, обвиняемый находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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