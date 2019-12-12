Тренер фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой выпустил книгу с отдельной главой про нашу землячку
Елизавета Туктамышева сообщила в своем Instagram, что ее тренер Алексей Мишин выпустил книгу «О чем молчит лед». В книге есть отдельная глава, посвященная спортсменке. Однако упоминание о четверном тулупе, который Лиза недавно сделала на тренировке, в книгу не попало: исполнение прыжка «задержалось».
-Это не просто очерк воспоминаний из успешной карьеры великого тренера, это и учебник для начинающих тренеров, пособие для родителей будущих победителей и история последних десятилетий с высоты понимания Алексея Николаевича, - анонсировала фигуристка книгу.
Она добавила, что название «О чем молчит лед» придумали подписчики Туктамышевой. Она проводила конкурс в Instagram на лучшее название книги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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