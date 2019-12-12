Сразу на двух площадках пройдет «Прогулка с врачом» в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-12T09:55:28+03:00

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В Ижевске традиционная «Прогулка с врачом» (0+) в этот раз пройдет сразу на двух площадках. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

- 14 декабря прогулка пройдет на базе зоопарка на тему «Чтобы утро было легким». Участникам врач диетолог расскажет о правильном питании в Новогодние праздники. На второй площадке – на базе санатория «Сосновый» прогулка пройдет на тему «Дыши свободно! Полной грудью!». Врач-пульмонолог расскажет о профилактике заболеваний легких, - сообщает пресс-служба.

Все желающие смогут измерить артериальное давление и определить насыщение крови кислородом. А также вместе с инструктором пройдет массовая зарядка и оздоровительная ходьба. Начало в 09:30, участие бесплатное. Следующая прогулка состоится уже в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU